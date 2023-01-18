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В четырех областях Украины 18 января будут продолжаться аварийные отключения света — ДТЭК

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В четырех областях Украины 18 января будут продолжаться аварийные отключения света — ДТЭК

В ДТЭК рассказали, в каких регионах 18 января будут аварийные отключения света.

Аварийные отключения света сегодня, 18 января, будут продолжаться в столице и еще четырех областях Украины.

Об этом сообщает ДТЭК.

Сегодня экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Жителей предупреждают, что графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, в Киеве дефицит электроэнергии остается существенным. Лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым или стабилизационным. Графики не действуют.

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Дата публикации
Просмотры
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