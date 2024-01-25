В четырех областях Украины произошли отключения света из-за непогоды

Обесточения произошли и из-за непогоды, и из-за боевых действий.

По состоянию на четверг, 25 января, из-за непогоды в Украине произошли отключения света в 50 населенных пунктах: Закарпатская область – 25, Львовская – 18, Черниговская – 4, Кировоградская – 3.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В то же время из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 382 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что обесточения произошли из-за сильных порывов ветра и снегопадов. Три населенных пункта полностью остались без света, а 14 – частично.

"Больше всего (обесточений — Ред.) на Стрыйском направлении. Над восстановлением питания работают 11 бригад Львовоблэнерго. Привлекли 46 специалистов и 16 единиц техники", — сообщил Козицкий.

Тем временем глава Закарпатской ОВА Виктор Никита подчеркнул, что из-за продолжительных снегопадов и налипания мокрого снега больше всего отключений электричества в Хустском районе — 15 населенных пунктов.

"В настоящее время на местах повреждений работают ремонтные бригады. В районах и населенных пунктах функционируют "пункты несокрушимости", — добавил глава области.

Как сообщалось, парламент упразднил мораторий. Украинцам будут отключать свет за долги. Однако это касается только жителей областей, в которых не ведутся боевые действия и не находятся под временной оккупацией.

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