В четырех областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света 7 февраля были введены в восьми областях Украины.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Аварийные отключения 7 февраля были вынужденно применены в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях.

В "Укрэнерго" отметили, что причиной применения аварийных отключений являются последствия российских ударов по объектам генерации и передачи электроэнергии.

Первоочередно отключаются промышленные потребители (где это возможно). В то же время, для бытовых потребителей ограничения пока не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).

Аварийные отключения света будут отменены сразу, как только это позволит ситуация в энергосистеме.

В "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию в период действия ограничений.

К слову, по оценкам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, на сегодняшний день в Украине нет оснований для отключения света по графикам.