В четырех областях Украины ввели экстренные отключения света

Отключения электроэнергии введены по распоряжению НЭК "Укрэнерго"
Экстренные отключения света 7 февраля были введены в восьми областях Украины.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Аварийные отключения 7 февраля были вынужденно применены в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях.
В "Укрэнерго" отметили, что причиной применения аварийных отключений являются последствия российских ударов по объектам генерации и передачи электроэнергии.
Первоочередно отключаются промышленные потребители (где это возможно). В то же время, для бытовых потребителей ограничения пока не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).
Аварийные отключения света будут отменены сразу, как только это позволит ситуация в энергосистеме.
В "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию в период действия ограничений.
К слову, по оценкам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, на сегодняшний день в Украине нет оснований для отключения света по графикам.
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