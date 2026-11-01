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В четырех районах Киева исчезла вода: подробности от КГГА
Из-за атаки РФ по энергетике в четырех районах Киева снижено давление воды. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
В четырех районах Киева снижено давление воды. В результате российской атаки на энергетику обесточен водопроводный объект.
Об этом сообщили в КГГА.
Из-за этого наблюдается снижение давления воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
Давление в сети станет стабилизироваться после восстановления электропитания объекта. Для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время.
Отмечается, что охранники "Киевводоканала" работают для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения.
Какая ситуация со светом
1 ноября Киев перешел на экстренные отключения света из-за постоянных обстрелов энергосистемы. 31 октября в Киеве также сложилась очень сложная ситуация с электроснабжением. В некоторых районах свет включали всего на полтора часа в сутки.
В ДТЭК заявили , что российские кафиры нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре, в частности, в Киеве. В столице под атакой снова оказалась ТЭЦ.
Новые обстрелы усугубили ситуацию в энергосистеме, которая уже получила значительные повреждения вследствие предыдущих атак. В настоящее время энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденного оборудования.