В четырех районах Киева исчезла вода: подробности от КГГА

Возможна временная остановка водоснабжения / © pexels.com

Реклама

В четырех районах Киева снижено давление воды. В результате российской атаки на энергетику обесточен водопроводный объект.

Об этом сообщили в КГГА.

Реклама

Из-за этого наблюдается снижение давления воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Реклама

Давление в сети станет стабилизироваться после восстановления электропитания объекта. Для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время.

Отмечается, что охранники "Киевводоканала" работают для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения.

Какая ситуация со светом

1 ноября Киев перешел на экстренные отключения света из-за постоянных обстрелов энергосистемы. 31 октября в Киеве также сложилась очень сложная ситуация с электроснабжением. В некоторых районах свет включали всего на полтора часа в сутки.

В ДТЭК заявили , что российские кафиры нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре, в частности, в Киеве. В столице под атакой снова оказалась ТЭЦ.

Реклама

Новые обстрелы усугубили ситуацию в энергосистеме, которая уже получила значительные повреждения вследствие предыдущих атак. В настоящее время энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденного оборудования.

Новости партнеров