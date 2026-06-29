В Чопе обнаружили закопанное тело 1,5-месячного ребенка: детали жуткого преступления

Пришли проверить сына, а нашли тело дочери на огороде: на Закарпатье мать закопала младенца

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В Чопе на Закарпатье горе-мать закопала тело полуторамесячного ребенка на своем дворе.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Закарпатской области.

Сотрудники местной службы по делам детей пришли в семью проверить условия проживания старшего сына 39-летней женщины. В ходе общения с соседями было установлено, что несколько месяцев назад женщина родила девочку. В то же время объяснить, где находится младенец, она не смогла. Поэтому соцслужбы заявили в полицию.

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По предварительным данным женщина родила ребенка в марте этого года, однако свидетельство о рождении ребенка не оформила. Сама горе-мать утверждает, что через несколько недель после родов девочка выпала у нее из рук, ударилась об пол и умерла. К медикам женщина не обращалась.

После этого завернула тело ребенка в ткань и закопала на огороде возле дома. По предварительным данным, в этот момент женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Она указала место, где закопала тело ребенка. Там правоохранители обнаружили останки младенца.

Женщина задержана. Ей сообщено о подозрении в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

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Старший, трехлетний сын женщины сейчас находится у родной тети.

Ранее сообщалось, что на Киевщине отец застрелил 11-летнюю дочь и покончил с собой.

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