В Чугуеве мать заявила об исчезновении дочери-подростка через 8 дней

В Чугуеве мать заявила об исчезновении дочери-подростка через 8 дней

Правоохранители оперативно разыскали пропавшую девушку.

В Чугуеве после ссоры с матерью из дома ушла девушка-подросток. Мать заявила о ее исчезновении лишь через 8 дней.

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Об этом сообщает полиция Чугуевщины.

Вчера, 16 сентября 2021 в полицию поступило сообщение от местной жительницы — матери 17-летней девушки, о том, что ее дочь ушла из дома 8 дней назад. Ранее девушка уходила максимум на 1 сутки.

"Оперуполномоченные Чугуевского РУП разыскали девушку, которая все это время находилась у знакомых. На вопрос, почему ушла из дома, ответила, что из-за конфликта дома", — сообщили в полиции.

С девушкой и ее матерью провели профилактическую беседу.

Напомним, что пропавшую без вести 14-летнюю жительницу Львовщины Екатерину Шурдуб разыскали полицейские в Киеве. Девочка целая и невредимая, сейчас с ней работают сотрудники ювенальной превенции и психолог.

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