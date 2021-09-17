В Чугуеве мать заявила об исчезновении дочери-подростка через 8 дней

Правоохранители оперативно разыскали пропавшую девушку.
В Чугуеве после ссоры с матерью из дома ушла девушка-подросток. Мать заявила о ее исчезновении лишь через 8 дней.
Об этом сообщает полиция Чугуевщины.
Вчера, 16 сентября 2021 в полицию поступило сообщение от местной жительницы — матери 17-летней девушки, о том, что ее дочь ушла из дома 8 дней назад. Ранее девушка уходила максимум на 1 сутки.
"Оперуполномоченные Чугуевского РУП разыскали девушку, которая все это время находилась у знакомых. На вопрос, почему ушла из дома, ответила, что из-за конфликта дома", — сообщили в полиции.
С девушкой и ее матерью провели профилактическую беседу.
Напомним, что пропавшую без вести 14-летнюю жительницу Львовщины Екатерину Шурдуб разыскали полицейские в Киеве. Девочка целая и невредимая, сейчас с ней работают сотрудники ювенальной превенции и психолог.