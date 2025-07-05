ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

В Чугуиве количество раненых в результате удара РФ увеличилось до трех человек

Россия продолжает атаку на Харьковскую область, количество пострадавших в Чугуеве возросло до трех человек, двое ранены также в Купянске.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Число пострадавших в результате российского удара по городу Чугуев увеличилось до трех человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Также враг совершил обстрел города Купянск. По предварительным данным, есть двое пострадавших .

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что в Киеве и ряде областей Украины 4 июля раздается воздушная тревога. В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БПЛА.

«Киев, Чернигов – угроза применения врагом ударных», – говорится в сообщении.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie