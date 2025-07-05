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- Украина
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В Чугуиве количество раненых в результате удара РФ увеличилось до трех человек
Россия продолжает атаку на Харьковскую область, количество пострадавших в Чугуеве возросло до трех человек, двое ранены также в Купянске.
Число пострадавших в результате российского удара по городу Чугуев увеличилось до трех человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Также враг совершил обстрел города Купянск. По предварительным данным, есть двое пострадавших .
Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, что в Киеве и ряде областей Украины 4 июля раздается воздушная тревога. В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БПЛА.
«Киев, Чернигов – угроза применения врагом ударных», – говорится в сообщении.