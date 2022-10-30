"В цивилизованном мире за них никто не вступится": генерал-майор СБУ о том, какая судьба ожидает коллаборантов после победы Украины

Генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун считает, что до конца будущего года война в Украине закончится.

Украина освободит Донбасс и Крым, а коллаборантов ждет наказание.

Такое мнение в интервью "Фактам" высказал генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун.

Когда в 1945 году Чехия освободила от нацистов Силезию и выселила 2,5 миллиона немцев в Германию, никто вообще ни слова не сказал. Думаю, у нас будет так же. Если часть населения Украины, которая не понимает, где она проживает и какие в ее перспективы, выедет туда, где им нравится, в цивилизованном мире никто не вступится за этих людей, которым мы принудительно, не принудительно или просто под каким-нибудь предлогом покажем направление, куда нужно ехать.

Во-вторых, я предполагаю, что через 10-15 лет, когда Украина станет членом ЕС и НАТО и у нас начнутся процессы развития, аналогичные тем, которые в свое время происходили в странах Балтии и Восточной Европы (Польша, Чехия), огромное количество россиян вспомнит о своих украинских корнях, о том, что их бабушка или дед родились в Украине, и рвонут сюда за украинским паспортам. Будет такая же история, когда множество казахских немцев вспомнили, что они немцы", — говорит генерал-майор.

Виктор Ягун добавил, что судьба коллаборантов тоже будет решена. Их лишат многих прав, потому что Украина будет вынуждена принять соответствующий закон.

"Они не будут иметь права голоса, права занимать определенные должности. Будут заниматься коммунальным хозяйством. Я не говорю, что все будут сидеть, но существенное понижение в правах произойдет обязательно", — сказал Виктор Ягун.

Он отметил, что к следующему лету война в Украине уже дойдет до логического завершения

"У России просто нет ресурсов длительной войны, если бы она об этом не мечтала. Уровень всего, что сейчас в России происходит, просто катастрофичен. Думаю, что ситуация с каждым месяцем будет ухудшаться. А у нас хватит сил все выдержать. Другого пути нет", – резюмировал генерал.

Напомним, что Михаил Подоляк назвал "ключевой момент" для окончательного падения режима Путина. По его мнению, внутренний конфликт в России будет ярко выражен, когда будут тактические поражения РФ на поле боя.

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что Путин может не пережить поражение в войне против Украины. В России уже идут дискуссии, кто может прийти ему на смену.

Читайте также: