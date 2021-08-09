В CИЗО Харькова заключенный по подозрению в убийстве лишил жизни сокамерника

Сотрудников СИЗО обвинили в служебной халатности.

В Харьковском СИЗО произошло убийство. Один заключенный убил другого, а в служебной халатности обвинили двоих сотрудников СИЗО.

Об этомсообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас двоим сотрудникам следственного изолятора сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, младший инспектор и старший по корпусу государственного учреждения "Харьковский следственный изолятор" нарушили требования Инструкции по обеспечению режима в СИЗО, которая предусматривает раздельное содержание лиц, взятых под стражу и осужденных. Они не сделали утреннюю проверку и не провели должное приемки-сдачи дежурства.

Так, 5 декабря 2020 года, между двоими заключенными, которые находились в одной камере, произошел конфликт. Человек, осужденный за грабеж, который находился в состоянии алкогольного опьянения, негативно высказался в адрес сокамерника, который находился под стражей по подозрению в совершении умышленного убийства и требовал усиленного надзора за психическим состоянием здоровья. Последний нанес своему обидчику телесные повреждения, чем причинил его смерть.

Работникам СИЗО грозит наказание за халатность.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового ", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что Киеве подозреваемые в похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого — Иван Новотный и Сергей Мисливий — в ночь на воскресенье вышли из СИЗО.

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