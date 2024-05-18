В ЦНАПе не обновляются данные военнообязанного: что делать в таком случае

Военнообязанные с сегодняшнего дня могут обновить свои данные в ТЦК, приложении Резерв+ и ЦНАПах. Прием у сотрудника ЦНАП занимает 7-10 минут, после чего нужно подождать еще некоторое время, пока данные обновятся. После обновления данных вам выдадут подъемник в распечатанном виде и по желанию – на электронную почту.

Однако сейчас есть случаи, когда в системе бывают отказы, заявила директор департамента ЦНАП КГГА Наталья Шамрай, информирует РБК-Украина.

Она рассказала, что система может отправить отказ, когда в ЦНАПах военнообязанные обновляют свои данные. Шамрай заявила, что работник ЦНАПа видит информацию об отказе, но не имеет данных, по каким причинам это произошло.

"Да, бывает, что приходит отказ. ЦНАП на себя не берет на себя функции субъекта предоставления услуги. Это значит, что мы не можем влиять на этот процесс. Поэтому если система выдала отказ в выдаче выписки, то обычно там написано, что надо делать и куда обращаться либо для корректного внесения данных в систему, либо еще для каких-либо действий», – говорит она.

Если есть отказ, то человеку следует обращаться в ТЦК, добавляет директор департамента.

"Надо обращаться туда, потому что это единственный орган, который принимает решения по этой теме. И законодательство Украины построено таким образом, что при обновлении данных в ЦНАПах или в электронном кабинете разрешено только определенные вещи. Что-то разрешено, а что-то не разрешено. Поэтому законодательством определено, что все главные полномочия по этому вопросу остались именно за ТЦК", – объясняет Наталья Шамрай.

Напомним, ранее сообщалось, как будут работать в Киеве ЦНАПы и какие документы нужно нести с собой.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети сообщили об "усилении ТЦК" в одной из областей.

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