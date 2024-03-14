В ЦНС рассказали, как захватчики пытаются "легализовать" оккупацию украинских территорий

Пропагандистские мероприятия проходят в Севастополе, Луганске и Сорокино.
Российские захватчики на временно оккупированных территориях пытаются проводить информационную кампанию "мы вернулись в Россию", которая "легализовать" оккупацию.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что в рамках компании россияне возят по захваченным городам иностранных агентов влияния в сопровождении гастролеров-волонтеров и демонстрируют "достижение" оккупации.
"Речь идет о типичных "потемкинских селах" с массовкой в школах и больницах", — сообщили в ЦНС.
Пропагандистские мероприятия проходят в Севастополе, Луганске и Сорокине и являются частью предвыборной агитации диктатора Путина.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на временно оккупированных территориях не могут набрать медперсонал среди местных жителей.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры мониторят страницы в соцсетях жителей ТОТ накануне "выборов" Путина.
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