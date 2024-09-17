В ЦПИ назвали причину нового визита Шойгу в Иран

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу совершил визит в Иран уже во второй раз в этом месяце. А перед этим он посетил Северную Корею и Сирию.

Об этом сообщает Центр противодействия информации.

Отмечается, что дипломатическая активность может свидетельствовать о том, что Россия ищет пути для получения нового оружия от союзников. В частности, подобные опасения выразили США и Великобритания.

"Несмотря на то, что Иран отрицает какие-либо факты предоставления россии оружия, недавно западные медиа сообщили о предоставлении россиянам около 200 баллистических ракет. В обмен на это Исламская Республика стремится получить российские самолеты Су-35 или расширить сотрудничество по созданию ядерного оружия" , – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во время таких поездок Шойгу и Путин якобы участвовали в шаманских ритуалах.

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