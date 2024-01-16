В ЦПД предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов: что произошло

Устрашение украинцев и снижение морального духа являются приоритетами российских захватчиков.
Российские захватчики в ближайшие дни могут нанести ракетные удары по Украине, эта угроза значительно возросла после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22.
Об этом пишет Центр противодействия дезинформации в Facebook.
В центре отметили, что после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22 пропагандисты РФ могут начать информационную кампанию с угрозами "ударов возмездия".
Главная цель таких заявлений – это запугивание украинцев и снижение морального духа.
"В ближайшее время Центр прогнозирует ракетные обстрелы. Поэтому реагируйте на сигналы воздушной тревоги", — уточняют в ЦПД.
Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российских оккупантов в общей сложности восемь самолетов А-50.
Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что поврежденный российский военный самолет Ил-22 долетел до Анапы и приземлился там, однако судно не подлежит восстановлению.
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