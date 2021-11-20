"В цвете территории РФ": детский атлас от National Geographic напечатал карту Украины без Крыма

"В цвете территории РФ": детский атлас от National Geographic напечатал карту Украины без Крыма

Полуостров напечатан в том же цвете, что и страна-оккупант.

В детском атласе от National Geographic Украину напечатали без Крыма.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший нардеп Остап Еднак.

"Очень досадно, что приобретя для своих детей атлас уважаемого издательства National Geographic, видишь очень странное изображение Крыма в цвете территории России. Издательство с центральным офисом в Вашингтоне. Стыд и позор", — написал он и добавил соответствующие фотографии.

Фото: facebook/ostap.yednak

Кроме того, на нескольких картах Крым разграничили с украинским государством еще и пунктирной линией российской границы.

Следует отметить, что такая ошибка не единичная. Время от времени в подобные скандалы попадают разные издания и компании. Так, недавно самая большая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar опубликовала рекламу с картой Украины без Крыма. До этого такие ошибки совершали Apple, компания-перевозчик из Великобритании CAME-RO, JBL и другие.