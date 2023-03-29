В ДБР прокомментировали обстоятельства гибели четырех военных в Черниговской области

Государственное бюро расследований продолжает разбираться в обстоятельствах гибели 18 марта четырех военных в учебном центре Десна на Черниговщине.

ДБР продолжает разбираться в обстоятельствах гибели четырех военных в 169 учебном центре "Десна" на Черниговщине.

Об этом в эфире телемарафона сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас и разрешенная к обнародованию информация звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд", — отметила Сапьян.

Она также добавила, что сейчас продолжаются экспертизы и досудебное расследование.

"Подобные уголовные производства по отношению к нашим военным любят тишину", — подчеркнула советница ДБР.

Напомним, что 18 марта в учебном центре "Десна" сдетонировал снаряд во время штатных стрельб. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжаются проверки.

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