В ДБР прокомментировали резонансные увольнения топ-чиновников: "Это только начало"

В Государственном бюро расследований прокомментировали резонансные увольнения, о которых стало известно сегодня, 1 февраля.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что сегодняшние увольнения топ-чиновников – это только начало. По его словам, громкие реализации ДБР являются результатом системной работы Бюро в течение длительного периода.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"Сегодня Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы провели ряд мероприятий в рамках уголовных производств, где фигурируют высокие чины Министерства обороны, налоговой, других министерств и ведомств. Это далеко не все. В работе наших следователей и оперативников еще много интересных материалов. Время, когда можно было безнаказанно грабить государство и взрывать его боевую готовность — прошел и прошел очень давно. Если кто-то этого до сих пор не понял — тем хуже для них", — заявил Сухачев.

Глава ДБР объяснил, что Бюро только начало информировать общество о своих шагах по преодолению коррупции на топ-уровне. По его словам, данная работа продолжалась до полномасштабной войны и не прекращалась после вторжения РФ.

"Конечно, агрессия российской федерации против Украины внесла существенные коррективы и в работу ДБР. Конечно, на первый план для ведомства вышли преступления против Национальной безопасности и документирования военных преступлений вс. Речь идет в первую очередь о чиновниках и правоохранителях – которые решили, что "война все спишет", — говорится в сообщении.

Сухачев сослался на слова президента Зеленского, ранее сказавшего: "Я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости". Директор ДБР добавил, что в обществе уже давно и четко сформирован запрос на справедливость и нетерпимость относительно коррупции среди чиновников всех уровней.

Напомним, в Украине 1 февраля правоохранители провели ряд резонансных обысков — посетили бизнесмена Игоря Коломойского, экс-руководителя МВД Арсена Авакова и нардепа-застройщика Вадима Столара, а также ряд государственных структур.

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