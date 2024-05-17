В ДБР рассказали, что грозит пограничнику, застрелившего мужчину на границе

Сейчас устанавливается, это случилось и можно ли этого избежать.

Правоохранительные органы будут разбираться в ситуациях, в результате которой пограничных застрелил мужчину, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу.

Также читайте В ГПСУ сообщили, сколько уклонистов погибли в Тисе с начала войны

Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

Она отметила, что пограничнику грозит до 10 лет лишения свободы, если статью обвинения не заменят.

"Почему так случилось, можно ли этого избежать и другие факты, собственно, этой ситуации мы сможем с вами узнать уже немного позже. Единственное, что могу сказать: если останется такая квалификация по этой статье – за нее достаточно суровое наказание, это до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащий пограничного отряда застрелил 39-летнего жителя Днепра во время его попытки пересечь украинско-румынскую границу на Закарпатье.

Кроме того, мы ранее информировали, что уклоняющиеся пытаются незаконно пересечь границу каждый день.

Читайте также: