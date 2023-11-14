В ГБР рассказали важную деталь удара по 128-й бригаде

В ГБР прокомментировали расследование Минобороны по трагической гибели военных 128 бригады во время награждения.

В ГБР предполагают, что вероятной мишенью оккупантов при ударе по 128 бригаде мог быть, в частности, комбриг, который не успел на построение.

Об этом сказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Она отметила, что данные Минобороны примут во внимание при расследовании трагического инцидента следователями Государственного бюро расследований.

"О посте, обнародованном министром обороны, замечу, что это служебное расследование, которое проводилось отдельно Министерством обороны... Конечно, это дополнит материалы производства, которое расследует Государственное бюро расследований. Я напомню, что оно начато по одной из статей Уголовного кодекса, а именно 425-й, и она называется именно "небрежное отношение военного должностного лица к службе", — сказала Сапьян.

Она также добавила, что у ГБР уже есть новые существенные подробности инцидента.

"Из новых деталей могу сообщить, что на сегодняшний день у следствия есть предположение, что вероятной мишенью в том числе должен стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", — сказала Сапьян.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что действительно происходило во время террористического удара по 128 бригаде. Пока все известно поминутно.

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