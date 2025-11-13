В "деле Миндича" внесли залоги: кого освободят из-под стражи

Определенный судом залог внесли за фигуранток "дела Миндича" / © Pexels

За двух фигуранток так называемого дела Миндича, связанного с коррупционным скандалом в сфере энергетики, внесены залоги и теперь они будут освобождены из-под стражи.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

«Внесли пока самые маленькие залоги по делу Миндича — за двух работниц „бэк-офиса“ Энергоатома Зорину и Устименко», — сообщил он.

Ранее суд определил меру пресечения для подозреваемых в причастности к деятельности офиса по легализации средств Леси Устименко и Людмилы Зориной в размере 25 и 12 млн грн.

Как выяснили журналисты проекта «Схемы» Радио Свобода, 37 миллионов гривен залога внесла фирма «Вангар», которая была создана в мае этого года, с уставным капиталом всего 1000 гривен.

По данным YouControl, фирма не имеет в собственности недвижимости или автомобилей. Также не удалось найти данные, которые могут свидетельствовать об осуществлении ею хозяйственной деятельности. Указанный основной вид деятельности — «производство мебели для офисов и предприятий торговли».

Пообщаться с директором и бенефициаром компании Анатолием Соболем журналистам не удалось. Его родственники утверждают, что ничего не знают о Зориной и Устименко и внесенных за них залогах в миллионы гривен.

После того как фигурантки резонансного дела, связанного с коррупционным скандалом, выйдут из следственного изолятора они будут обязаны:

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому требованию.

Накануне Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения еще трем фигурантам «дела Миндича» в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В частности:

Коррупционный скандал в энергетике — что известно

Напомним, во время длительного расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) была разоблачена масштабная схема «откатов» в государственном секторе энергетики, в частности в НАЭК «Энергоатом».

По информации правоохранителей, организованная группа, которая контролировала кадровые и финансовые потоки, фактически руководила стратегическим предприятием через посторонних лиц.

После завершения операции антикоррупционных органов, которая разоблачила злоупотребления в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.

На так называемых «пленках Миндича» участники преступной группы фигурируют под псевдонимами «Карлсон», «Профессор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» и «Реформатор».

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о ключевых участниках коррупционной схемы, их связи и детали расследования.