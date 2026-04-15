В деле Спартака Субботы произошел неожиданный поворот после скандала

Производство в отношении блогера Спартака Субботы официально закрыли, несмотря на подозрения в фальсификации документов об образовании психолога. Стало известно, какая именно статья позволила мужчине избежать суда.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на полицию Харьковской области.

Уголовное производство в отношении Субботы из-за вероятной фальсификации документов об образовании, было закрыто. Его прекратили на основании пункта 3-1 части 1 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины — в связи с завершением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Скандал со Спартаком Субботой — что известно

Напомним, в 2023 году блогер Суббота, который называет себя психологом, попал в центр громкого скандала из-за расследования психолога Ильи Полуденного, который обвинил Спартака в масштабном мошенничестве и самозванстве. Выяснилось, что настоящее имя блогера — Александр, а его научная степень кандидата наук и статус врача-психиатра могут быть фейковыми, ведь Суббота не учился в медицинских вузах и приписывал себе звания за годы до их официального получения.

Кроме того, расследование вменяло Субботе грубые нарушения профессиональной этики, в частности сексуальные связи с клиентками, из-за чего его исключили из профильной ассоциации. Сам блогер называл эти обвинения хейтом и заявлял, что просто «это переживет».

Актер Евгений Янович объявил о закрытии популярного проекта «Подкаст терапия» после обнародования скандального расследования о его соведущем Субботе. Янович заверил, что не знал о большинстве разоблаченных фактов, кроме отдельных деталей профессиональной биографии партнера.

Минобразования и науки Украины подтвердило, что диплом магистра и свидетельство о признании иностранного документа Субботы отсутствуют в государственных реестрах, а само ведомство таких документов не выдавало. МОН обратилось в полицию с просьбой расследовать факт возможной подделки и использования фальшивых документов.

Полиция открыла уголовное производство по факту возможной подделки и использования фальшивых документов об образовании Субботы.