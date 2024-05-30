В деле журналиста Николова произошел неожиданный поворот: что решило следствие

Трое нападавших на квартиру расследователя задержали, допросили и сразу отпустили. Никаких подозрений, по словам Николова, им не выдвинули.

Руководство следователей по делу о нападении на квартиру журналиста проекта "Наши деньги" Юрия Николова не видит в этом препятствования журналистской деятельности, а считает инцидент хулиганством.

Об этом Николов рассказал на конференции hromadske "Жизнь в продолжительной войне".

Николов рассказал, что первоначальный "бюджет операции" нападения на его квартиру составил тысячу долларов, и у следствия есть данные, которые позволили бы отследить, кто и где заплатил эти средства. Однако правоохранители этого не делают. В этом журналист усматривает повод для скандала в Офисе президента.

"Это было бы очень скандально для господствующей партии и Офиса президента, если бы следователи туда дошли и все увидели", — сказал Николов.

По его словам, в Украине системно давят на журналистов.

Он также рассказал, что троих непосредственных нападающих на его квартиру задержали, допросили и сразу отпустили. Никаких подозрений, по его словам, им не выдвинули.

Что известно о нападении на квартиру журналиста Николова

В январе журналист -расследователь, в частности по коррупции в Минобороны, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные молодые люди, пытавшиеся запугать его самого и его родных. Журналист написал, что злоумышленники "кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками" и испугали его пожилую маму.

Фото: Киевская городская прокуратура

Впоследствии Дарницкая окружная прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту влияния на Николова с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

Фото: Telegram

Журналист предполагал, что это связано с его расследованиями коррупции в Министерстве обороны, в частности, о закупке пищевых продуктов для военных по завышенным ценам ( например, яиц по 17 грн за штуку ).

Впоследствии полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности, за что должны могли получить либо штраф, либо арест до 6 месяцев, либо ограничение свободы до 4-х лет.

В конце января в прокуратуре заявили, что в совершении правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

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