В день годовщины гибели "Джуса" его мать села за руль F-16, о котором мечтал ее сын

Мама погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса), Лилия Пильщикова, осуществила свою мечту и впервые села в кабину истребителя F-16. Это событие произошло в годовщину гибели ее сына, погибшего во время боевого вылета.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Олещук отметил: "К сожалению, Джус совсем чуть-чуть не дождался своей командировки на обучение в Соединенные Штаты. И сегодня в кабине F-16 его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли".

25 августа 2023 года во время боевого вылета погибли сразу три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (Джус). Командование Воздушных сил ВСУ официально подтвердило его смерть в катастрофе. Андрей Пильщиков служил в составе 40-й бригады тактической авиации, участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа, в которой погибли три боевых пилота 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" ВС Украины. Во время полномасштабной войны каждый из них выполнял важные воздушные операции по защите Украины, в частности, на Восточном и Запорожском направлениях.

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