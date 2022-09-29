"В День Мариуполя случилось чудо, это хороший знак": в городе посреди осени расцвел каштан (видео)

Сегодня, 29 сентября, в День Мариуполя местные жители заметили необычное явление – во временно оккупированном и уничтоженном россиянами городе расцвел каштан.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Надежда есть! Сегодня, в День Мариуполя, в оккупированном городе, случилось чудо. Расцвел каштан. Дерево, которое как дома вокруг, пострадало от российских обстрелов. Полуживое и раненое — расцвело. Это хороший знак в День Мариуполя. Он вселяет веру, что наш город также скоро расцветет с возвращением к нему украинского флага", — отметили официальные власти города.

К слову, в мирное время Мариуполь праздновал день города 29 сентября. Сейчас Мариуполь находится под оккупацией, россияне превратили современный город в руины. Поэтому в этом году в день города Мариуполя чтят память погибших мариупольцев и украинских защитников.

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