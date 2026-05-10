День матери 2026: трогательные поздравления от Зеленского, украинских военных, политиков и звезд

День м

Реклама

День матери в Украине сопровождался волной поздравлений от политиков, военных и известных украинцев. В своих сообщениях они благодарили матерей за силу, заботу и поддержку в условиях войны.

ТСН.ua собрал трогательные поздравления украинских чиновников, военных и знаменитостей с праздником.

Владимир Зеленский поздравил украинских матерей с Днем матери

Президент Украины Владимир Зеленский в День матери поблагодарил украинских матерей за любовь, поддержку и веру в своих детей. В своем обращении он также вспомнил о вызовах, которые принесла война для миллионов семей.

Реклама

Зеленский отметил, что украинские мамы сегодня — это «о невероятной выдержке, смелости, храбрости и любви, которая помогает выстоять».

«Сегодня День матери, и особенно сегодня хочется сказать самое важное слово — спасибо. Спасибо за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка и семьи», — отметил глава государства.

Поздравление Кирилла Буданова с Днем матери

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в День матери поблагодарил украинских матерей и отметил, что каждая украинская мать сегодня является уютом и светом в трудные для страны времена, а также ежедневной тихой силой, без которой невозможно представить генетический код нации.

В своем обращении Буданов отдельно упомянул матерей военнопленных и погибших военных, подчеркнув, что их боль невозможно передать словами.

Реклама

«Огромное спасибо матерям наших защитников и защитниц. Вы вырастили настоящих людей, которые стали щитом для всей страны. Низкий поклон тем мамам, которые ежедневно ждут звонка из плена, и тем, кто потерял самое дорогое… Вашу боль невозможно выразить словами», — отметил он.

Также глава ОП поблагодарил собственную мать за поддержку и жизненные установки.

«И спасибо тебе, мама, за твой покой, за то, что всегда рядом, и за то, что научила меня быть человеком и никогда не опускать руки», — написал Буданов.

Александр Сырский обратился к матерям по случаю праздника

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День матери поблагодарил украинских матерей за поддержку, терпение и «невидимую силу, которая держит наш народ в самые тяжелые времена».

Реклама

В своем обращении он подчеркнул, что в каждом защитнике и защитнице есть «материнская мудрость, поддержка, сила духа и самопожертвование».

«Именно ваши слова, ваши объятия и вера помогают нашим воинам выстоять и бороться за будущее Украины. Доземно кланяюсь матерям, чьи сыновья и дочери отдали за Украину самое ценное — свои жизни. Ваша боль — это боль всего народа, а ваша стойкость является примером несокрушимости для каждого из нас», — написал Сырский.

Кроме того, он призвал украинских военнослужащих найти возможность позвонить матерям и поздравить их с праздником.

«Желаю украинским матерям крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного тепла и веры в победу Украины. Пусть ваши сердца всегда согревает любовь, а ваши дети возвращаются домой живыми и невредимыми», — добавил главнокомандующий.

Реклама

Юлия Свириденко опубликовала поздравление с Днем матери

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в День матери заявила, что самым большим счастьем в ее жизни стало материнство и возможность быть дочерью своей матери.

«Самое удивительное счастье в моей жизни — стать мамой Сони. Настоящая Божья милость — это быть мамой Сони и дочкой Светланы Петровны одновременно», — написала Свириденко.

Также премьер-министр рассказала, что восхищается матерями, которые ее окружают.

«Я ежедневно восхищаюсь матерями, которые меня окружают. Они спасают детей в тревоги, молятся за своих детей-защитников на фронте, ждут их сообщения, их возвращения — с войны и из плена, находят слова поддержки и утешения в самые сложные моменты, матери-скалы, на которых держится наш мир. Самое удивительное осознание, что на нашей Земле живут только матери и их дети», — добавила премьер-министр.

Реклама

Поздравление Андрея Сибиги с Днем матери

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в День матери призвал украинцев поздравить своих матерей. Он также выразил благодарность своей матери и жене.

«Сегодня все цветы мира — для наших Мам. Все слова благодарности — Матерям. И этот день особенно важно провести рядом с ними: словом, вниманием, заботой, эмоциями.», — написал Сибига.

Также глава МИД пожелал, чтобы «каждая мама дождалась своих детей домой».

Военные 50-й бригады из Тернопольщины записали поздравления для матерей

Бойцы 50-й отдельной артиллерийской бригады из Тернопольщины также поздравили украинских женщин с Днем матери. Соответствующее видео опубликовали на фейсбук-странице бригады.

Реклама

К поздравлениям присоединились солдат Николай Гензель, солдат Александр Басюк, старшая солдатка Ольга Мазуровская, старший солдат Олег Климчук и военный капеллан Николай Новацкий.

Поздравления украинских политиков с Днем матери

Украинские политики, чиновники и общественные деятели также публикуют в соцсетях поздравления для своих матерей, делятся семейными фотографиями и словами благодарности.

Народный депутат Геннадий Вацак посвятил сообщение своей матери Анне, поблагодарив ее за поддержку и веру.

«Спасибо тебе за любовь, заботу и веру в меня. За то, что помогла стать тем, кем я являюсь сейчас. Желаю здоровья, тихого счастья в каждом дне и еще много счастливых лет рядом с нами. Люблю тебя. Я- рядом!», — написал политик.

Реклама

Советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан рассказала, что День матери начала со звонка родителям в Черновцы и подчеркнула, что с годами время с родными становится особенно ценным.

«Когда родители становятся старше, каждая возможность быть с ними становится ценнее. Огромная благодарность за себя, за сестру и за моих девочек! Как можно дольше быть с нами в здоровье, здравом уме и радости!» — отметила Продан.

Народный депутат Дмитрий Разумков в своем поздравлении написал: «Мама, спасибо за то, что ты у меня есть! Я очень тебя люблю!».

Экс-депутат, а ныне военнослужащий, Олег Ляшко также обратился к украинцам с призывом поздравить матерей.

Реклама

«Мама, спасибо за жизнь, поздравьте своих самых дорогих с Днем матери», — отметил он.

К поздравлениям присоединилась и советник — уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

«Кто-то называет ее по имени, кто-то нежно в ласково „мамочка“, а кто-то просто „ну маааа“. Женщины становятся мамами выносив и родив своего малыша, иногда родили ребенка сердцем (усыновили). Иногда „мама“ стала мамой для своей крестницы, другая для племянницы и это не значит, что она не такая полноценная мама. Мамы, которые реализовались воспользовавшись услугами суррогатных мам. Мама это невероятно изнурительная работа, это требование мультизадачности, но невероятные чувства безусловной любви! Потому что ты любишь это дитя каким бы оно ни было, чего бы не достигло в жизни, как бы ни выглядело

Также депутат Бучанского городского совета Лариса Федорук опубликовала семейное фото с мамой и братом, который празднует день рождения.

Реклама

«Мама и Сын. Сегодня ваш день! С Днем матери, мамочка! С днем рождения, братик! Люблю вас безгранично! Божьей защиты вам!», — написала Федорук.

Украинские звезды показали мам и поздравили их с праздником

В День матери украинские знаменитости поделились теплыми семейными фотографиями и публично поздравили родных.

Певец Святослав Вакарчук лаконично, но эмоционально обратился к маме: «Мама! Спасибо. За жизнь. За творчество. За все! Люблю».

Волонтер Сергей Притула поздравил всех украинских матерей. Он пожелал им здоровья, спокойствия и поблагодарил за любовь, молитвы и бессонные ночи.

Реклама

«Всем украинским мамам желаю крепкого здоровья, цветов, улыбок и поменьше смущения на сердце! Спасибо вам за любовь, молитвы и бессонные ночи! С Днем Матери!», — написал Притула.

Актер Григорий Бакланов опубликовал архивный кадр с мамой и отметил, что благодарен ей за поддержку, веру и любовь к развитию и познанию.

«С Днем матери. Спасибо тебе за поддержку, веру и прививки любви к постоянному развитию и познанию. Всегда», — написал актер.

Актриса Анастасия Цимбалару также поделилась фотографией с мамой.

Реклама

«Сегодня все цветы для нее! Мам, спасибо за тепло, силу, заботу и бесконечное сердце. Вырасту — хочу быть похожей на тебя. Низкий поклон вам, мамы! Пусть каждый день будет для вас!» — написала Цимбалару.

Дочь покойного певца Степана Гиги Квитослава Гига показала редкое фото матери, которая избегает публичности.

«Спасибо, родная, за все. Твоя любовь — мое сердце», — написала Квитослава.

Инна Мирошниченко написала, что в объятиях мамы человек всегда чувствует себя ребенком, независимо от возраста. Она также поблагодарила мать за жизнь.

Реклама

«В объятиях мамы ты всегда ребенок, сколько бы лет не было и сколько бы силы ты не проявлял в жизни. Это место, где тебе снова 5. Где ты ничего не боишься, потому что мама рядом», — отметила Мирошниченко.

Александр Педан поздравил с Днем матери свою жену Инну и поблагодарил ее за все, что она делает.

«С Днем матери, лучшая мама наших детей! Спасибо тебе за все, что ты делаешь. Любим!», — говорится в посте ведущего.

Алина Гросу, которая недавно стала мамой, опубликовала серию семейных фото и поздравила всех матерей с праздником.

Реклама

«С праздником тебя! И всех-всех прекрасных и очаровательных женщин с днем Матери. Будьте счастливыми, будьте здоровыми, долголетия вам и желаю всегда чувствовать любовь, благодарность и уважение от своих деток», — написала Гросу.

Напомним, ко Дню матери украинки, чьи сыновья пропали без вести или находятся в плену, поделились своими историями и словами поддержки. Женщины рассказывают о надежде, ожиданиях и силах, которые находят ради своих детей.

Новости партнеров