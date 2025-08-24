В День независимости освобожден еще один населенный пункт на Донбассе: видео

Война в Украине / © ТСН.ua

В воскресенье, 24 августа, когда украинцы празднуют День независимости, Силы обороны освободили от российских оккупантов село Новомихайловка в Донецкой области.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны, опубликовав видео из освобожденного населенного пункта.

Наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения «Артан», и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады.

Успех достигнут благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА. Освобождение Новомихайловки улучшило тактическое положение и усилило оборону полосы на Покровском направлении.

В украинской военной разведке отметили, что операция украинских подразделений застала оккупантов врасплох. Враг потерял около роты личного состава.

«По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные новости о результатах работы Сил обороны в Донецкой области.

Впоследствии главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска успешно контратаковали и очистили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку в Донецкой области.