В День независимости освобожден еще один населенный пункт на Донбассе: видео
Наступательная операция украинских подразделений застала оккупантов врасплох. Враг потерял около роты личного состава.
В воскресенье, 24 августа, когда украинцы празднуют День независимости, Силы обороны освободили от российских оккупантов село Новомихайловка в Донецкой области.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны, опубликовав видео из освобожденного населенного пункта.
Наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения «Артан», и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады.
Успех достигнут благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА. Освобождение Новомихайловки улучшило тактическое положение и усилило оборону полосы на Покровском направлении.
В украинской военной разведке отметили, что операция украинских подразделений застала оккупантов врасплох. Враг потерял около роты личного состава.
«По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть», — говорится в сообщении.
Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные новости о результатах работы Сил обороны в Донецкой области.
Впоследствии главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска успешно контратаковали и очистили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку в Донецкой области.