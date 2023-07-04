В День независимости США "Родину-Мать" подсветили цветами украинского и американского флагов

Сегодня, 4 июля, Соединенные Штаты Америки, ставшие надежным партнером Украины в войне против РФ, празднуют 247-ю годовщину подписания Декларации Независимости от Великобритании.

По случаю праздника монумент "Родина-Мать" в Киеве подсветили цветами украинского и американского флагов.

Видео опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан США с праздником

"Счастливого 4 июля, Америка! Только смелые обретают независимость, и только лучшие из храбрых способны передавать свободу из поколения в поколение. Для нас большая честь – быть союзником такой мечты, отваги и свободы", – сказал он.

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