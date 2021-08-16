В День Независимости ТСН проведет праздничный спецефир с Золотых Ворот в Киеве

В День Независимости ТСН проведет праздничный спецефир с Золотых Ворот в Киеве

Рок-группа The Hardkiss, Pianoboy и федерация гимнастики Украины примут участие в грандиозном выпуске новостей.

24 августа в 19:30 ТСН на 1 + 1 проведет выездной праздничный спецефир, посвященный 30-летию Независимости Украины. Мультимедийным проектом в прямом эфире закончится большой тур ТСН, в котором каждый день ведущие проводят вечерние выпуски из разных украинских городов. Событие в День Независимости состоится в сердце столицы — на Золотых Воротах. Идея спецвыпуска — показать путь Украины, ее трансформацию длиной в 30 лет.

В выпуске покажут знаковые истории украинцев, которые поразили всю страну, в сочетании с яркими, чувственными выступлениями звезд украинского шоу-бизнеса. Стало известно, что одним из артистов, которых увидят зрители, станет группа The Hardkiss в номере вместе со спортсменками Федерации гимнастики Украины (легендарной школы Дерюгиных), постановщицей которого стала Ирина Блохина. В список украинских артистов, чьи выступления в праздничный вечер увидят зрители, присоединился и Pianoboy.

Pianoбой примет участие в праздничном выпуске ТСН ко Дню Независимости

Ведущими прямого эфира будут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран. Локации для спецефира ТСН обустроят возле фасада и на крыше Золотых Ворот. Кроме того, двери Золотых Ворот по случаю праздника Независимости откроют, и зрители смогут воочию увидеть, как выглядят стены главного входа в столицу времен Киевской Руси.

Алла Мазур

Наталья Мосейчук

Лидия Таран

Главный режиссер ТСН Олеся Коваленко рассказала, что Золотые Ворота — очень сложная в работе локация, но команда ТСН рада работать на ней, ведь стремилась создать впечатляющий и ни на что не похожий проект к юбилею Независимости.

"Формат нашего проекта по-настоящему удивит, как своим наполнением, так и визуалом. Золотые Ворота — это сакральный центр Украины, один из древнейших символов Киева времен княжества Ярослава Мудрого. Эту невероятную локацию мы творчески обыграем, ведь вместе с командой решили создать событие для украинцев, которое запомнится. Это будет настоящий сюрприз", — добавила Олеся Коваленко.

Организация выездного спецефира ТСН 24 августа на территории Золотых Ворот осуществляется при поддержке Национального заповедника "София Киевская", в состав которого входит архитектурная достопримечательность. Спецпроект ТСН создадут в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу "Голос страны", "Танцы со звездами", "Липсинк батл".

Директор департамента новостей 1+1 media Сергей Попов отметил, что движение по улице Ярославов Вал возле Золотых Ворот, откуда 24 августа будет вестись прямой эфир ТСН, ограничат в уже закрытом квартале. В связи с подготовкой мероприятий ко Дню Независимости, решением местных властей, с 23 по 25 августа в историческом центре столицы будет ограничено движение транспорта.

Напомним, сейчас идет тур ТСН по Украине. Ежедневно в 19:30 на 1+1 и онлайн на сайте ТСН.ua можно увидеть выпуск новостей с нового города. ТСН вживую проведут эфиры с 24-х городов, чтобы показать различные регионы Украины накануне праздника Независимости. Сегодня, 16 августа, эфир ТСН вживую из Мариуполя проведет Лидия Таран. Всеукраинский тур ТСН продлится до 24 августа.

Следите за новостями 1+1 и узнавайте больше о проекте ТСН к 30-й годовщине Независимости Украины. Смотрите спецвыпуск ТСН 24 августа в 19:30 на 1+1 и онлайн на сайте ТСН.ua.

The Hardkiss примут участие в грандиозном выпуске ТСН ко Дню Независимости

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