В День Независимости в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда (фото)

Польский лидер примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости.
По случаю Дня Независимости в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда.
Об этом говорится в сообщении Канцелярии польского президента в соцсети Х.
Известно, что Анджей Дуда прибыл в Киев поездом. Подходящие кадры опубликовала Канцелярия польского президента.
"Начался визит президента Польши в Киев. Президент Польши принимает участие в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины", — говорится в сообщении.
Польские СМИ пишут, что приезд Дуды в Украину не анонсировали из-за мер безопасности.
Субботний визит президента Польши в Киев пятый с начала российского вторжения — 24 февраля 2022 года.
Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости.
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