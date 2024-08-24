В День Независимости в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда (фото)

Польский лидер примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости.

По случаю Дня Независимости в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Об этом говорится в сообщении Канцелярии польского президента в соцсети Х.

Известно, что Анджей Дуда прибыл в Киев поездом. Подходящие кадры опубликовала Канцелярия польского президента.

"Начался визит президента Польши в Киев. Президент Польши принимает участие в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины", — говорится в сообщении.

Анджей Дуда в Киеве / Фото: скриншот с видео

Польские СМИ пишут, что приезд Дуды в Украину не анонсировали из-за мер безопасности.

Субботний визит президента Польши в Киев пятый с начала российского вторжения — 24 февраля 2022 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости.