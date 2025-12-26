В день Рождества российский дрон убил известного волонтера

Волонтер Вячеслав Ильченко / © из соцсетей

В четверг, 25 декабря, в день празднования Рождества, в Константиновке Донецкой области в результате удара российского FPV-дрона по эвакуационному авто погиб известный волонтер Вячеслав Ильченко.

Об этом сообщили в благотворительном фонде «Восток SOS».

В момент атаки российского дрона он и еще двое эвакуационщиков как раз ехали забирать людей.

Вячеслав Ильченко, который был основателем фонда «Незламна», получил ранения, несовместимые с жизнью. Двух других людей доставили в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.

Председатель благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр» Евгений Коляда в комментарии «Суспільному» сообщил, что погибший волонтер эвакуировал людей из многих направлений, работал в Харьковской и Донецкой областях.

«Он работал у нас с 2022 года. Фонд занимался эвакуацией гражданского населения по Купянскому направлению, по Волчанскому направлению. Сейчас он тоже вывозил людей из Купянщины, но просто была заявка на Константиновское направление и они поехали туда», — рассказал Евгений Коляда.

У погибшего Вячеслава Ильченко осталась жена и двое дочерей.

Напомним, ранее городе Константиновка Донецкой области под обстрел российского FPV-дрона попала семья с двумя детьми, которая ехала по воду на двух велосипедах.