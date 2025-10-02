В День защитников и защитниц Украины состоялся тестовый эфир нового радио для военных – РАДИОПИХОТА

РАДИОПИХОТА

1 октября в Украине состоялся тестовый эфир новой радиостанции РАДИОПИХОТА на сайте pihota.fm . Ждем РАДИОПИХОТУ в эфире от 14 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе радио.

Это радио от военных, для военных и о военных. В центре внимания РАДИОПИХОТА – наши защитники и защитницы, и каждый из них – это живой человек со своей историей, со своими потребностями и страхами, а не герой комикса или котик”, – рассказал военнослужащий и программный директор РАДИОПИХОТА Михаил Беспалько.

В эфире будут звучать песни, написанные военнослужащими и ветеранами. Также готовятся программы, рубрики и прямые эфиры с ведущими и гостями из армии. Кроме того, на радиопихоте будет много юмора, особенного военного юмора.

Заметим, что программный директор проекта – Михаил Беспалько. Он - военнослужащий и опытный медийщик, работавший на разных радиостанциях более 17 лет. В частности, на радио Люкс FM он долгое время был музредактором и программным директором. В армии – с июня 2023-го выполнял задачи на Покровском направлении.

"Вы будете удивлены, сколько творческих бойцов сейчас в украинском войске. Некоторые из них начали заниматься музыкой уже после присоединения к Силам обороны. Рэп, рок, панк, поп, кантри или даже ШИ-эксперименты - так звучит сейчас украинское войско", - говорит Михаил Беспалько.

Особенность этого медиапроекта – интерактив. В эфире будут звучать голоса не только военных-музыкантов, но и всех слушателей.

Самый быстрый способ прозвучать на РАДИОПИХОТА – это голосовые сообщения у WhatsApp и Signal по номеру 077 450 5 450. Голосовые поздравления собратьям и сестрам, или особый привет командиру – это фантазия слушателей, которую радио обещает не сдерживать. Также готовятся к запуску собственные мобильные приложения, а еще в планах – FM-вещание.

"РАДИОПИХОТА - ближе к армии. Наши слушатели не всегда имеют доступ к интернету, поэтому FM-вещание в зоне ЛБО - наш ближайший приоритет", - отмечает Михаил Беспалько.