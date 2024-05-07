В дендропарке Кропивницкого из карусели выпала и разбилась насмерть женщина: что известно о трагедии

Представитель администрации утверждает, что речь идет о суициде. По его словам, женщина якобы потеряла на войне с Россией близкого человека.

Сегодня, 7 мая, в Дендропарке Кропивницкого погибла женщина.

Об этом заявила представитель полиции Кировоградской области Виталина Безвенко, передает "Суспільне".

Погибшая – 56-летняя жительница Крoпивницкого.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". За это виновным грозит наказание – ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы до восьми лет.

Совладелица парка Лариса Онул в комментарии местному изданию "Точка доступа" рассказала, что узнала о гибели женщины в парке из соцсетей. Она утверждает, что женщина выпрыгнула сама.

"Я сейчас не в городе. Директор парка написала мне, что женщина выпрыгнула из смотрового колеса, это видели много свидетелей. Это все, что я знаю", — сказала совладелица парка.

Впоследствии инцидент прокомментировал представитель администрации, попросивший не называть его имя и фамилию. Он утверждает, что женщина оставила предсмертную записку. Она якобы потеряла на войне с Россией близкого человека.

"Женщина зашла на аттракцион в медицинской маске, это видно по камерам видеонаблюдения. Она дождалась, пока на смотровом колесе не будет посетителей и осталась одна в кабинке. Перед посадкой оператор всегда сообщает, что во время катания вставать со своего места запрещено. Когда она доехала до самого верха аттракциона, то, по словам очевидцев, которые были рядом – это молодая пара с ребенком, они видели, как женщина склонилась и сама выпала оттуда. Мы вызвали и полицию, и скорую помощь.. В ней она написала, что просит "никого не винить в ее смерти, а винить Путина и русских" и оставила контактные данные своих родственников", — рассказал представитель администрации заведения.

Фото: Суспільне

По его информации, у женщины остался 15-летний сын, "подтвердивший, что это его мама".

Ранее сообщалось, что на Сумщине мать похоронила сына-военного и умерла сама. У женщины не выдержало сердце. Похожая трагическая история произошла и в Кировоградской области. Там мать военного скончалась, узнав о смерти сына.

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