В Десне под Киевом обнаружили ядовитые вещества из России?: действительно ли существует угроза

Специалисты уверяют, что постоянно проверяют качество воды.
Украинцев напугали очередной опасностью. Мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна под Киевом обнаружили ядовитые вещества, которые попадают туда из РФ.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Мэр отметил, что жителям громад Броварского и Вышгородского районов, через которые протекает река, запретили купаться и ловить рыбу.
Позже чиновник удалил сообщение со своей страницы.
Из собственных источников ТСН.ua выяснил, что в настоящее время опасных веществ в Десне нет.
"Есть информация, что в реке Сейм, которая направляется и непосредственно впадает в реку Десна из Сумской области, действительно есть угроза от загрязняющего вещества неизвестного происхождения. В настоящее время нашими специалистами мониторится информация о реке Десна возле села Литочки. Пока не обнаружено никаких изменений в отношении воды, а также не обнаружено отравления рыбы", — сообщил ТСН.ua источник в Броварском районе.
Также пока нет запрета на купание в реке Десна или вылов в ней рыбы.
"Таких распоряжений никто не давал. Завтра будет проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС в Броварской РГА, возможно этот вопрос там будет рассматриваться, если будет такая необходимость", — добавил собеседник.
По словам источника ТСН.ua, ситуация постоянно контролируется специалистами. Коллеги из Черниговской области тоже следят за состоянием воды – пока нет никаких видимых признаков по поводу загрязняющих веществ, которые могли бы повлиять на жизнь и здоровье людей.
В Киевводоканале уверяют, что ситуация контролируется.
В Государственной экологической инспекции Столичного округа не было выявлено превышение предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Содержание кислорода также находится в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено.
Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.
“Накануне была получена информация от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области об ухудшении качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна. В частности, речь шла о загрязнении воды, движущейся по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем”, — говорится в сообщении.
Поскольку Десна протекает по территории Киевщины, а именно Вышгородскому и Броварскому районам, комиссия ТЭБ и ЧС поручила осуществлять ежедневный мониторинг качества воды.
Для предотвращения негативного влияния на здоровье населения Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и вылов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота.
"Ситуация находится под неизменным контролем. Об изменениях будет сообщаться дополнительно", - утверждают в КОВА.
Напомним, ранее в Черниговской области украинские пограничники заметили очень большой объект на реке Десна, плывущий с территории России.
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