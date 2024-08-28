В Десне под Киевом обнаружили ядовитые вещества из России?: действительно ли существует угроза

Украинцев напугали очередной опасностью. Мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна под Киевом обнаружили ядовитые вещества, которые попадают туда из РФ.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Мэр отметил, что жителям громад Броварского и Вышгородского районов, через которые протекает река, запретили купаться и ловить рыбу.

Позже чиновник удалил сообщение со своей страницы.

Фото: из соцсетей

Из собственных источников ТСН.ua выяснил, что в настоящее время опасных веществ в Десне нет.

"Есть информация, что в реке Сейм, которая направляется и непосредственно впадает в реку Десна из Сумской области, действительно есть угроза от загрязняющего вещества неизвестного происхождения. В настоящее время нашими специалистами мониторится информация о реке Десна возле села Литочки. Пока не обнаружено никаких изменений в отношении воды, а также не обнаружено отравления рыбы", — сообщил ТСН.ua источник в Броварском районе.

Также пока нет запрета на купание в реке Десна или вылов в ней рыбы.

"Таких распоряжений никто не давал. Завтра будет проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС в Броварской РГА, возможно этот вопрос там будет рассматриваться, если будет такая необходимость", — добавил собеседник.

По словам источника ТСН.ua, ситуация постоянно контролируется специалистами. Коллеги из Черниговской области тоже следят за состоянием воды – пока нет никаких видимых признаков по поводу загрязняющих веществ, которые могли бы повлиять на жизнь и здоровье людей.

В Киевводоканале уверяют, что ситуация контролируется.

В Государственной экологической инспекции Столичного округа не было выявлено превышение предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Содержание кислорода также находится в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено.

Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.

“Накануне была получена информация от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области об ухудшении качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна. В частности, речь шла о загрязнении воды, движущейся по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем”, — говорится в сообщении.

Поскольку Десна протекает по территории Киевщины, а именно Вышгородскому и Броварскому районам, комиссия ТЭБ и ЧС поручила осуществлять ежедневный мониторинг качества воды.

Для предотвращения негативного влияния на здоровье населения Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и вылов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота.

"Ситуация находится под неизменным контролем. Об изменениях будет сообщаться дополнительно", - утверждают в КОВА.

Напомним, ранее в Черниговской области украинские пограничники заметили очень большой объект на реке Десна, плывущий с территории России.

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