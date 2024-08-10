В десяти регионах Украины тысячи граждан остались без света: что стало причиной

Причиной стали обстрелы и погодные условия.
В Украине сегодня не планировали отключения света, но в ряде регионов часть людей все же осталась без электроснабжения из-за обстрелов и погодных условий.
Об этом сообщило Минэнерго.
Днепропетровская область
Из-за технологических проблем без электричества остались 335 потребителей.
Донецкая область
В результате обстрелов обесточены 2,5 тысячи человек в 15 населенных пунктах. Энергетики возобновили подачу света для 3,6 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах, но к утру без света остаются 139 населенных пунктов, что составляет 80,2 тысяч абонентов.
Запорожская область
Из-за боевых действий без электричества остаются 3,7 тысяч потребителей в 51 населенном пункте.
Киевская область
После грозы обесточены 450 абонентов в 2 населенных пунктах.
Кировоградская область
Из-за плохой погоды без электричества остались 326 потребителей в 2 населенных пунктах.
Николаевская область
В результате технических проблем без света 561 абонент в 5 населенных пунктах.
Сумская область
Из-за боевых действий без электроснабжения остаются 80 населенных пунктов — 6,6 тысяч потребителей.
Харьковская область
На утро без света остаются 40,9 тысяч абонентов из-за боевых действий.
Херсонская область
После обстрела в Херсоне обесточены 110 потребителей. Всего без света более 12 тысяч человек. После ночных обстрелов ситуация ухудшилась, всего без электричества более 25 тысяч потребителей в 45 населенных пунктах.
Черниговская область
Из-за боевых действий без света остаются 1,4 тысячи абонентов.
Напомним, в "Укрэнерго" сообщали, что работают над обеспечением достаточного количества электроэнергии для Украины на осень и зиму. Для этого планируется увеличить технические возможности для импорта электричества из Европы, в частности, из Польши.
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