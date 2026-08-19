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- Украина
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В детсадах Украины готовят важное изменение: что станет обязательным уже с сентября
Более 75% детсадов уже готовы к обязательному изучению английского для детей 5–6 лет, которое стартует с сентября 2026 года.
С сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для детей от пяти до шести лет в учреждениях дошкольного образования. К нововведению уже готовы более 75% украинских детсадов.
Об этом сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова, сообщает "РБК-Украина".
По ее словам, чуть более трех четвертей заведений дошкольного образования уже имеют возможность организовать изучение английского для детей старших групп.
Часть воспитателей имеет соответствующие дипломы и сможет проводить занятия самостоятельно. В то же время, закон позволяет привлекать к преподаванию учителей английского из учреждений общего среднего образования, частные школы и физических лиц-предпринимателей.
Если же в обществе нет необходимого специалиста, занятия можно будет организовать дистанционно. В таком случае воспитатель будет оставаться с детьми в группе, а преподаватель английского будет проводить занятия онлайн.
Коновалова подчеркнула, что целью нововведения не является научить дошкольников свободно владеть английским.
«Первоочередная цель — заинтересовать его языком, объяснить, для чего он нужен, и дать базовые знания, на которые ребенок сможет опираться в школе», — пояснила замминистра.
Также напомним, что в Министерстве образования и науки работают над возможными изменениями в составлении школьниками национального мультипредметного теста-2027, однако окончательного решения относительно нового формата еще нет.
Одним из вариантов, рассматриваемых в ведомстве, является возможность повторной сборки НМТ. Таким образом, хотят уменьшить психологическое давление на выпускников, для которых результат одного тестирования может оказывать непосредственное влияние на поступление.