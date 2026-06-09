В детском доме на Кировоградщине изнасиловали подростка: детали дерзкого преступления

Насилие в детском доме: в Кировоградской области задержали мужчину, который ночью проник в комнату девушек

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В Кировоградской области мужчина проник в детский дом и изнасиловал ребенка.

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

По данным следствия, утром 4 июня подозреваемый проник в детский дом для детей дошкольного и школьного возраста в одном из сел Александрийского района. Там он зашел в комнату, где находились воспитанницы заведения, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки.

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Преступление было прекращено после того, как потерпевшая очнулась, а другая воспитанница позвала на помощь воспитателя.

Нападающему сообщили о подозрении по части 3 статьи 153 «Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица». За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет. Подозреваемому суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без определения размера залога.

Ранее в Кировоградской области взяли под стражу мужчину, который через соцсети выходил на детей, приглашал на встречу, а затем насиловал их.

Также сообщалось, что в Запорожье пьяный майор полиции изнасиловал 14-летнюю и пытался соврать коллегам, приехавшим его задерживать.

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