В детском лагере Одессы произошла вспышка COVID-19: заболело более 40 человек

Заболело 42 ребенка и двое воспитателей.
В Одессе, в оздоровительном лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавируса.
Об этом сообщает "Думская".
Заболело 42 ребенка и двое воспитателей. Инфицированных изолировали и сделали им ПЦР-тест. Первые результаты — положительные. Лагерь закрыли на карантин.
Областной департамент здравоохранения подтвердил изданию информацию о вспышке COVID-19.
"Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Минздраве прогнозируют вспышку коронавируса в октябре-ноябре.
В Украине по состоянию на утро 16 августа зафиксировано 417 новых случаев коронавируса.