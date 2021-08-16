В детском лагере Одессы произошла вспышка COVID-19: заболело более 40 человек

В детском лагере Одессы произошла вспышка COVID-19: заболело более 40 человек

Заболело 42 ребенка и двое воспитателей.

В Одессе, в оздоровительном лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщает "Думская".

Заболело 42 ребенка и двое воспитателей. Инфицированных изолировали и сделали им ПЦР-тест. Первые результаты — положительные. Лагерь закрыли на карантин.

Областной департамент здравоохранения подтвердил изданию информацию о вспышке COVID-19.

"Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Минздраве прогнозируют вспышку коронавируса в октябре-ноябре.

В Украине по состоянию на утро 16 августа зафиксировано 417 новых случаев коронавируса.

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