В детском саду на Буковине произошло массовое отравление детей: подробности

Полиция из-за отравления детей отрыла уголовное производство.
В селе Испас Вижницкого района Черновицкой области 26 воспитанников детского сада и двое взрослых обратились к медикам за помощью. В них диагностировали отравление.
Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.
Дети в возрасте от 3 до 6 лет жаловались семейным врачам на плохое самочувствие. Медики диагностировали у них легкое пищевое отравление. После медицинской помощи пострадавших отпустили домой.
Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Выясняют все обстоятельства.
Напомним, в Днепре 8-классник попал в больницу с алкогольным отравлением.