В детском саду на Буковине произошло массовое отравление детей: подробности

Полиция из-за отравления детей отрыла уголовное производство.

В селе Испас Вижницкого района Черновицкой области 26 воспитанников детского сада и двое взрослых обратились к медикам за помощью. В них диагностировали отравление.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

Также читайте В школе Житомира отравились девять учеников: образовательное учреждение закрыли

Дети в возрасте от 3 до 6 лет жаловались семейным врачам на плохое самочувствие. Медики диагностировали у них легкое пищевое отравление. После медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Выясняют все обстоятельства.

Напомним, в Днепре 8-классник попал в больницу с алкогольным отравлением.

Руководитель колледжа в Тернопольской области отрицает, что 27 курсантов отравились в столовой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку