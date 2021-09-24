В детском саду Запорожской области произошло массовое отравление детей

4 детей попали в больницу и 5 лечатся дома.

В Вольнянске Запорожской области четверо дошкольников попали в больницу, еще пятеро лечатся дома с острой кишечной инфекцией.

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Об этом сообщает "Госпродпотребслужба" в Запорожской области.

9 воспитанников из трех групп детского сада в городе Вольнянск с жалобами на повышение температуры, тошноту и диарею обратились за помощью в медучреждение от 19 по 22 сентября.

"Все больные дети обследованы "быстрыми" тестами на ротавирусы. Антиген ротавируса не обнаружено. В целом зарегистрировано 9 случаев заболевания ОКИ среди детей дошкольного возраста. Из них 4 ребенка несколько дней находились на лечении в Вольнянске многопрофильной больницы", — говорится в сообщении.

Сейчас еще 5 дошкольников находятся на домашнем лечении. Все в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области с начала года четыре человека отравились грибами. Среди пострадавших, годовалая девочка и 61-летняя женщина.

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