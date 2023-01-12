В девяти областях 12 января применили аварийные отключения света — Укрэнерго

По состоянию на 11.00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины, из-за чего в девяти областях уже применили аварийные отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00. Утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Графики отключений в регионах Украины можно найти по ссылке.

Также читайте Готов ли Киев к блэкауту и как тогда будет жить город – ответ КГГА

В "Укрэнерго" также отмечают, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, которые производили электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии.

Массированные атаки РФ

Напомним, что с октября прошлого года РФ начала ракетный террор Украины. Главная цель – энергетическая инфраструктура, чтобы зимой оставить людей без света, отопления и воды. Так, по состоянию на 12 января враг совершил уже 11 массированных атак по Украине. Именно они и привели к столь сложной ситуации с электроснабжением в стране.

Более того, по прогнозам, РФ готовит новый массовый обстрел, во время которого оккупанты могут использовать ракеты воздушного базирования, морского базирования и дрона-камикадзе иранского производства.

Читайте также: