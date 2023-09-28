В "Дие" появилась важная функция для людей, потерявших жилье: о чем идет речь

Услугу уже протестовало более 3 тысяч украинцев.

Так, в "Дие" добавили жилищные сертификаты на выплаты за разрушенное имущество. С его помощью человек может узнать сумму компенсации и начать поиск нового жилья.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как пояснил министр, украинцы, подавшие заявление об уничтоженном имуществе, получат жилищный сертификат в "Дие". С него можно узнать сумму компенсации и начать поиски будущего дома. А уже с ноября использовать сертификат на покупку жилья.

"Чтобы получить компенсацию за разрушенное имущество, нужно только "Дие". За несколько кликов подаете заявление, данные автоматически подтянутся из реестров. Услугой уже воспользовались 3 685 украинцев", – сообщил Федоров.

Услуга была запущена вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Всемирного банка.

Ранее отмечалось, что на портале "Действие" заработают 4 новых услуги. Речь идет о: помощи при усыновлении ребенка; помощь с уходом за больным ребенком; помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью и пособие на ребенка одинокой матери или отцу.

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