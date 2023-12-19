В "Дии" можно будет купить и продать авто: Зеленский рассказал, когда заработает услуга

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск двух новых услуг в "Дии". В частности, обмен сертификата на жилье, а также куплю-продажу автомобилей.

В "Дии" введут возможность покупки и продажи автомобилей. Эта услуга станет доступна украинцам уже в ночь на 20 декабря.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 19 декабря во время Diia Summit 2023 года.

"Сегодня в полночь заработает онлайн услуга купли-продажи машин в "Дии". И я вас с этим поздравляю", — сказал Зеленский.

Он отметил, что всего за 15 минут можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

Это фактически освободит миллионы людей от прохождения лишних бюрократических процедур.

В общей сложности, по словам президента Зеленского, в "Дии" уже зарегистрировано 20 млн пользователей. А сама она предоставляет доступ к 14 цифровым документам в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов – "от первого в мире цифрового паспорта до строительных услуг и всеукраинских опросов".

Напомним, Верховная Рада начнет рассматривать обновленный законопроект о растаможке авто в 2024 году. Документ предусматривает введение услуги по растаможке авто через приложение "Дия". Подробности рассказал ранее вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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