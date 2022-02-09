В "Дие" появится новый дизайн сертификата о "бустере" (фото)

Разработчики обнародовали один из возможных вариантов обновления.

Государственное приложение "Дия" намерено обновить дизайн COVID-сертификата о бустерной дозе вакцины.

Об этом сообщила прессслужба приложения в Telegram.

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Так, команда "Дия" обнародовала один из вариантов дизайна для COVID-сертификата о бустерной дозе вакцины. В частности, разработчики добавили снизу эмодзи и надпись — "Booster vaccine dose" (Бустерная доза вакцины).

Действие/Telegram (https://t.me/diia_gov)

Напомним, получить "ковидной" сертификат о бустерной дозе вакцины против COVID-19 можно у "Дие", отправив соответствующий запрос на портале или в приложении. Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины. Впрочем, иногда у украинцев возникают проблемы с генерацией COVID-сертификата. Что делать в такой ситуации — читайте по ссылке.

Кроме того, 8 февраля на главном digital-событии от Минцифры – форуме Diia Summit презентовали новые услуги на портале и в приложении "Дия", которые ускорят переход в "государство в смартфоне". В частности, речь идет о льготном Интернете для пенсионеров, изменении места регистрации, опросе, передаче паспорта и т.д.

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