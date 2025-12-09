ТСН в социальных сетях

Украина
322
2 мин

В "Дии" хотят сообщать о неправильной парковке

Благодаря первому ИИ-хакатону Diia.AIContest в приложении «Дия» могут появиться цифровые сервисы, которые изменят жизнь украинцев.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
"Дия"

«Дия» / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

По результатам первого ИИ-хакатона Diia.AIContest в приложении «Дия» могут появиться сразу несколько новых сервисов. Среди победителей — решение, которое позволит фиксировать нарушения правил парковки с помощью фото и геолокации, а также ИИ-переводчик для официального заверения документов.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Минцифры вместе с EPAM Ukraine и WINWIN AI Center of Excellence провели первый хакатон Diia.AIContest, чтобы разработать новые сервисы для экосистемы «Дия» с использованием искусственного интеллекта.

Три победителя получили гранты на общую сумму 8000 долл. и поддержку от менторов EPAM Ukraine. Их решения могут появиться в приложении «Дия».

  • Первое место заняла команда «Роль ллмок переоценена», которая представила ИИ-переводчик для официального утверждения документов. Решение позволяет полностью оцифровать процесс перевода и нотариального заверения личных документов граждан через «Дию», делая его проще и доступнее.

  • Второе место заняла команда ДиАИ. Благодаря их сервису пользователи смогут фиксировать нарушения правил парковки с помощью фото и геолокации прямо в «Дии». Это должно уменьшить количество пробок и увеличить доступность паркомест, в частности для людей с инвалидностью.

  • Третье место получила команда ShiftWave AI, которая создала ИИ-конструктор юридических документов. Сервис позволяет всего за несколько минут подготовить юридически корректные договоры — без сомнительных шаблонов из сети и расходов на юристов.

Среди других решений, разработанных участниками хакатона:

  • ИИ-навигатор для коммунальных сервисов — подсказывает, в какое учреждение обратиться с определенной коммунальной проблемой, и автоматически формирует корректное обращение, экономя время пользователей.

  • Сервис проверки фото на документы — гарантирует, что фотографии, которые подаются через «Дию», будут соответствовать требованиям с первого раза, предоставляя мгновенный фидбэк по качеству снимка.

  • «Родовид» — цифровое генеалогическое дерево для исследования, сохранения и визуализации истории собственной семьи.

  • Внутренний ИИ-ассистент «Яна» для дизайнерской команды. Он автоматизирует рутинные задачи при создании новых сервисов «Дии», ускоряет прототипирование ИИ-решений для внутренних команд Минцифры и партнеров, а также облегчает онбординг новых специалистов.

К слову, накануне Минцифры сообщило о временном упрощении правил бронирования работников критически важных предприятий через портал «Дия». Чтобы избежать потери брони важными специалистами из-за процедурных задержек, срок обработки заявок будет сокращен до 24 ч. (вместо трех суток). Кроме того, отменяется пятидневное ожидание между заявлениями об аннулировании бронирования.

322
