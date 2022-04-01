В "Дии" подали более 25 тысяч заявок о компенсации за разрушенное жилье

В "Дии" подали более 25 тысяч заявок о компенсации за разрушенное жилье

По предварительным подсчетам, количество жителей в этих домах и квартирах, которые были разрушены – 63 тысячи 471 человек.

В государственном сервисе "Дия" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенную оккупантами недвижимость.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем обращении вечером 31 марта.

Он заверил, что государство вернет гражданам все, что разрушили оккупанты – дома, квартиры и т.д.

Через несколько дней было подано уже 25 тысяч 491 заявление. По подсчетам властей, количество жителей в этих домах и квартирах, которые были разрушены – 63 тысячи 471 человек.

"Но ведь мы знаем, что восстанавливать нужно больше. Значительно больше", – говорит Зеленский

По его словам, уже скоро возможность подавать заявления заработает и в автономном режиме – в ЦНАПах.

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг" – обращение Зеленского по итогам 36-го дня войны

Ранее Владимир Зеленский сравнил российских оккупантов с потусторонними чудовищами.

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