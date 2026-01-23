ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

В "Дии" временно не будут работать некоторые услуги: что известно

В Дии будут проводить технические работы. Часть соцуслуг ограничат два дня.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Действие

Действие / © Министерство цифровой трансформации

В эти выходные, 24 и 25 января, в работе государственных электронных сервисов произойдут изменения. Из-за технического обновления Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) ряд услуг в приложении и на портале «Дия» будет недоступным.

Об этом сообщили в пресс-службе «Дия».

Что именно не будет работать в приложении

Наибольшие ограничения будут относиться к сервисам для внутренне перемещенных лиц и получателей социальной помощи. В частности, в мобильном приложении на паузе будут:

  • Оформление и отмена справки ВПЛ;

  • Смена адреса фактического проживания переселенцев;

  • Подача заявлений на комплексную помощь для ВПЛ;

  • Оформление базовой социальной помощи.

Ограничения на портале «Дия»

Технические работы также окажут влияние на цифровые услуги, связанные с усыновлением и опекой. На вебпортале временно невозможно будет:

  • Подать заявку на статус кандидата в усыновители, приемные родители или родители-воспитатели;

  • Записаться на консультацию по усыновлению ребенка;

  • Продлить статус кандидата или сняться с учета.

Специалисты производят плановое техническое обновление системы для улучшения качества предоставления услуг в будущем.

«Только что работы завершатся, мы сообщим. Следите за обновлением в Дия», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Украине запускают пилотный проект «Горизонт», объединяющий сервисы Центров занятости с порталом «Дия». Теперь найти работу или оформить статус безработного можно будет онлайн без лишних визитов в госучреждения.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie