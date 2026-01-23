В "Дии" временно не будут работать некоторые услуги: что известно

Действие / © Министерство цифровой трансформации

Реклама

В эти выходные, 24 и 25 января, в работе государственных электронных сервисов произойдут изменения. Из-за технического обновления Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) ряд услуг в приложении и на портале «Дия» будет недоступным.

Об этом сообщили в пресс-службе «Дия».

Что именно не будет работать в приложении

Наибольшие ограничения будут относиться к сервисам для внутренне перемещенных лиц и получателей социальной помощи. В частности, в мобильном приложении на паузе будут:

Реклама

Оформление и отмена справки ВПЛ;

Смена адреса фактического проживания переселенцев;

Подача заявлений на комплексную помощь для ВПЛ;

Оформление базовой социальной помощи.

Ограничения на портале «Дия»

Технические работы также окажут влияние на цифровые услуги, связанные с усыновлением и опекой. На вебпортале временно невозможно будет:

Подать заявку на статус кандидата в усыновители, приемные родители или родители-воспитатели;

Записаться на консультацию по усыновлению ребенка;

Продлить статус кандидата или сняться с учета.

Специалисты производят плановое техническое обновление системы для улучшения качества предоставления услуг в будущем.

«Только что работы завершатся, мы сообщим. Следите за обновлением в Дия», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Украине запускают пилотный проект «Горизонт», объединяющий сервисы Центров занятости с порталом «Дия». Теперь найти работу или оформить статус безработного можно будет онлайн без лишних визитов в госучреждения.