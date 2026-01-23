- Дата публикации
В "Дии" временно не будут работать некоторые услуги: что известно
В Дии будут проводить технические работы. Часть соцуслуг ограничат два дня.
В эти выходные, 24 и 25 января, в работе государственных электронных сервисов произойдут изменения. Из-за технического обновления Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) ряд услуг в приложении и на портале «Дия» будет недоступным.
Об этом сообщили в пресс-службе «Дия».
Что именно не будет работать в приложении
Наибольшие ограничения будут относиться к сервисам для внутренне перемещенных лиц и получателей социальной помощи. В частности, в мобильном приложении на паузе будут:
Оформление и отмена справки ВПЛ;
Смена адреса фактического проживания переселенцев;
Подача заявлений на комплексную помощь для ВПЛ;
Оформление базовой социальной помощи.
Ограничения на портале «Дия»
Технические работы также окажут влияние на цифровые услуги, связанные с усыновлением и опекой. На вебпортале временно невозможно будет:
Подать заявку на статус кандидата в усыновители, приемные родители или родители-воспитатели;
Записаться на консультацию по усыновлению ребенка;
Продлить статус кандидата или сняться с учета.
Специалисты производят плановое техническое обновление системы для улучшения качества предоставления услуг в будущем.
«Только что работы завершатся, мы сообщим. Следите за обновлением в Дия», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Украине запускают пилотный проект «Горизонт», объединяющий сервисы Центров занятости с порталом «Дия». Теперь найти работу или оформить статус безработного можно будет онлайн без лишних визитов в госучреждения.