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- Украина
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В "Дии" запускают новую полезную функцию для водителей
Новый сервис в «Дии» позволит водителям заменить поврежденный или потерянный техпаспорт прямо с телефона.
В «Дии» запустят услугу по замене техпаспорта авто и призывают украинских водителей присоединиться к бета-тестированию.
Об этом сообщается в телеграм-канале «Дия».
Благодаря новой услуге в «Дии» автовладельцы смогут заменить утраченный или поврежденный техпаспорт без поездок в сервисные центры и талончиков.
«Готовимся к запуску новой услуги для автовладельцев в Дии, поэтому нужна ваша помощь. Подавайтесь на бета-тест замены техпаспорта. Так вы первыми воспользуетесь удобным сервисом, а еще поможете команде убедиться, что все летает», — говорится в заявлении.
Записаться на бета-тест услуги можно на портале «Дия» по этой ссылке.
Требования к тестировщикам:
возраст тестировщика должен быть с 18 лет;
нужно иметь верифицированную карточку налогоплательщика и биометрический документ в «Дии»;
нужно быть владельцем авто и иметь свидетельство о регистрации машины в «Дии».
Кстати, в апреле Сервисные центры МВД Украины изменили правила. Стало известно, что может послужить основанием для отказа в предоставлении услуг.