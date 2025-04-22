В "Дии" запускают новую полезную функцию для водителей

Замена техпаспорта в «Дии»

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В «Дии» запустят услугу по замене техпаспорта авто и призывают украинских водителей присоединиться к бета-тестированию.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Дия».

Благодаря новой услуге в «Дии» автовладельцы смогут заменить утраченный или поврежденный техпаспорт без поездок в сервисные центры и талончиков.

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«Готовимся к запуску новой услуги для автовладельцев в Дии, поэтому нужна ваша помощь. Подавайтесь на бета-тест замены техпаспорта. Так вы первыми воспользуетесь удобным сервисом, а еще поможете команде убедиться, что все летает», — говорится в заявлении.

Записаться на бета-тест услуги можно на портале «Дия» по этой ссылке.

Требования к тестировщикам:

возраст тестировщика должен быть с 18 лет;

нужно иметь верифицированную карточку налогоплательщика и биометрический документ в «Дии»;

нужно быть владельцем авто и иметь свидетельство о регистрации машины в «Дии».

Кстати, в апреле Сервисные центры МВД Украины изменили правила. Стало известно, что может послужить основанием для отказа в предоставлении услуг.