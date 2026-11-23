Обстрел Дымера

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В Дымере Киевской области спасатели извлекли из-под завалов 79-летнюю женщину, выжившую после российской атаки. Ее доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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В то же время, во время поисковых работ обнаружили тело еще одного человека — количество погибших в поселке возросло до девяти.

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Глава КОВА Тимур Ткаченко подтвердил, что спасатели деблокировали тело еще одной жертвы удара.

«Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Число погибших в Дымере возросло до девяти. Сил пережить этот непоправимый урон родным и близким погибшего человека. Работы продолжаются», — сообщил чиновник.

Поисково-спасательная операция на месте российского удара не завершена. Службы продолжают разбирать завалы и обследовать место разрушений.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуируют жителей разрушенного дома в Дымере Киевской области.

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Мы ранее информировали, что в МВД рассказали детали спасения из-под завалов разрушенной многоэтажки в Дымере 7-летнего Давида, который провел под бетонными обломками почти 14 часов.

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