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В Димере из-под завалов спасли 79-летнюю женщину: количество погибших возросло до девяти
В то же время, во время поисковых работ обнаружили тело еще одного человека — количество погибших в поселке возросло до девяти.
В Дымере Киевской области спасатели извлекли из-под завалов 79-летнюю женщину, выжившую после российской атаки. Ее доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
В то же время, во время поисковых работ обнаружили тело еще одного человека — количество погибших в поселке возросло до девяти.
Глава КОВА Тимур Ткаченко подтвердил, что спасатели деблокировали тело еще одной жертвы удара.
«Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Число погибших в Дымере возросло до девяти. Сил пережить этот непоправимый урон родным и близким погибшего человека. Работы продолжаются», — сообщил чиновник.
Поисково-спасательная операция на месте российского удара не завершена. Службы продолжают разбирать завалы и обследовать место разрушений.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуируют жителей разрушенного дома в Дымере Киевской области.
Мы ранее информировали, что в МВД рассказали детали спасения из-под завалов разрушенной многоэтажки в Дымере 7-летнего Давида, который провел под бетонными обломками почти 14 часов.