В "Дії" будет интерактивная карта укрытий – можно оценить состояние, направить жалобу или подать предложение

Все укрытия занесут в "Дія" и создадут интерактивную карту с данными.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в приложении "Дія" появится интерактивная карта всех укрытий.
Об этом он заявил 19 декабря на заседании правительства.
"Сегодня приняли постановление, уточняющее требования к обустройству сооружений гражданской защиты. Это нормы пешеходной доступности, четкий учет укрытий государством, громадами и предприятиями, аккумулирование данных в Информационной системе, за которое ответственна ГСЧС и интегрирована с другими государственными реестрами", — сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что вся информация о наличии укрытий будет доступна через "Дію" в виде интерактивной карты.
Премьер также добавил, что каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, направить жалобу или же подать свое предложение. Аналогичная система уже работает по пунктам незламности.
Напомним, в "Дія" можно будет купить и продать авто: Зеленский рассказал, когда заработает услуга.
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