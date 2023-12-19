В "Дії" будет интерактивная карта укрытий – можно оценить состояние, направить жалобу или подать предложение

Все укрытия занесут в "Дія" и создадут интерактивную карту с данными.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в приложении "Дія" появится интерактивная карта всех укрытий.

Об этом он заявил 19 декабря на заседании правительства.

"Сегодня приняли постановление, уточняющее требования к обустройству сооружений гражданской защиты. Это нормы пешеходной доступности, четкий учет укрытий государством, громадами и предприятиями, аккумулирование данных в Информационной системе, за которое ответственна ГСЧС и интегрирована с другими государственными реестрами", — сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что вся информация о наличии укрытий будет доступна через "Дію" в виде интерактивной карты.

Премьер также добавил, что каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, направить жалобу или же подать свое предложение. Аналогичная система уже работает по пунктам незламности.

Напомним, в "Дія" можно будет купить и продать авто: Зеленский рассказал, когда заработает услуга.

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