В "Дия" будут недоступны некоторые услуги для водителей – какие и когда снова заработают

Главный сервисный центр МВД меняет реквизиты для оплаты счетов.
В мобильном приложении "Дия" временно будут недоступны две услуги для водителей – перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Дия".
Как сообщается, услуги будут недоступны из-за повышения стоимости ряда сервисных услуг МВД и изменения реквизитов для оплаты счетов.
"Предварительные заявки рассмотрим в порядке очереди. С 28 мая услуги в Дия снова заработают", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине могут ввести ограничения по количеству нарушений ПДД в год (подробности).
Читайте также ведущие новости дня: