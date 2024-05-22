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В "Дия" будут недоступны некоторые услуги для водителей – какие и когда снова заработают

В "Дия" будут недоступны некоторые услуги для водителей – какие и когда снова заработают

В "Дия" будут недоступны некоторые услуги для водителей – какие и когда снова заработают

В "Дия" будут недоступны некоторые услуги для водителей / Фото: vesti.ua

Главный сервисный центр МВД меняет реквизиты для оплаты счетов.

В мобильном приложении "Дия" временно будут недоступны две услуги для водителей – перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Дия".

Как сообщается, услуги будут недоступны из-за повышения стоимости ряда сервисных услуг МВД и изменения реквизитов для оплаты счетов.

"Предварительные заявки рассмотрим в порядке очереди. С 28 мая услуги в Дия снова заработают", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине могут ввести ограничения по количеству нарушений ПДД в год (подробности).

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