В "Дії" появятся восемь новых услуг – Федоров рассказал подробности

В Украине четыре года назад заработало приложение "Дія" — государство в смартфоне. По состоянию на сегодняшний день им пользуется более 20 млн человек. В приложении доступно 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале – более 100 услуг.

Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дії". Об этом он рассказал Liga.net.

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Более года команда Минцифры работает над тем, чтобы запустить услугу.

"Мы уже подавали два законопроекта, однако их не поддержали в Верховной Раде. Так что доработали, внесли изменения, чтобы найти компромисс с депутатами и дожать до результата", — объясняет вице-премьер.

Так, для расчета цены будут учитываться только устоявшиеся характеристики, на которые не может повлиять таможенник.

"Вводите VIN-код автомобиля, "Дія" помогает указать необходимые данные и информацию, заполнить таможенную декларацию. Далее удостоверяете электронную подпись, платите таможенные платежи, пересекаете границу, где и состоится таможенное оформление", – описывает алгоритм Федоров.

Онлайн-брак

Почти год назад в "Дія" была запущена возможность подать заявление о браке на портале. Пара подписывает заявление Дія. Подписью, а дальше нужно просто прийти в определенное время на свадебную церемонию. В общей сложности более 19 000 украинцев воспользовались сервисом.

Сейчас идет цифровизация брака, в том числе полный цикл бракосочетания в "Дія". Можно будет зарегистрировать брак прямо из дома или даже когда жених и невеста находяться в разных городах.

Сервисы для ветеранов ВСУ

Услуги для ветеранов должны минимизировать бюрократию в армии. Команда работает над возможностью обрести статус участника боевых действий; статус личности с инвалидностью в результате войны; статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Кабинет пациента

Сейчас идет разработка Кабинета пациента. Пользователи "Дія" могут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). А дальше выбрать врача и подписать с ним декларацию или наоборот – отменить действие декларации и выбрать другого врача. Также у пользователя будет доступ к персональным данным в ЕСОЗ, при необходимости можно будет их изменить. Например, фамилия после женитьбы или номер телефона.

Команда Минцифры работает и над медицинскими извещениями в "Дія". Вместо привычных смс сообщения от ЕСОЗ будут поступать в приложении – это будут рецепты, направления и т.д.

Открытый код "Дія"

"Дія" станет продуктом с открытым кодом, как "делают все прогрессивные страны". "Мы могли бы сделать это и раньше, однако война вызвала новые вызовы для цифрового государства и наша команда занималась запуском приоритетных для украинцев сервисов", — говорит Федоров.

Открытый код позволит экспортировать приложение в другие страны и дальше сопровождать его интеграцию, а также строить win-win отношения с другими государствами.

"Так мы показываем нашим партнерам, что можем не только получать помощь от стран, но и делиться своими цифровыми продуктами", — отмечает Федоров.

Больше документов в приложении

В "Дія" запустят сразу несколько новых цифровых документов. Это будут образовательные аттестаты и дипломы, актовые записи гражданского состояния о рождении, смене имени, браке и разводе. Кроме отражения в "Дія" родителей свидетельства о рождении ребенка, будет отображаться и собственное свидетельство о рождении и детях старше 18 лет.

Команда будет работать над тем, чтобы украинцы могли шерить копии этих документов через приложение. Это поможет при трудоустройстве, когда нужно подтвердить высшее образование, в процессе повышения ученой степени и других жизненных ситуациях.

Дія.Подпись для юридических лиц

Подпись могут применить физические лица, чтобы получить госуслуги или воспользоваться различными сервисами. Например, купить билеты в приложении "Укрзализныци" или пройти обучение по искусственному интеллекту.

"Для этого нужно просто моргнуть глазами – и биометрия вашего лица сверяется с биометрией фото в реестре. В целом украинцы воспользовались Дія.Подписью более 26 млн раз", – объясняет Михаил Федоров.

Минцифра нацелена сделать Дія.Подпись и для юридических лиц. Правительство уже поддержало соответствующее постановление, которое значительно упростит ведение бизнеса, поможет ускорить процессы и сделать прозрачными действия предпринимателей.

"Дія" для партнеров

Уже 15 000 партнеров интегрировали сервисы "Дія", приводит число Федоров. В частности, шеринг документов и Дія.Подпись. В несколько кликов без бумаг вы можете открыть счет в банке, заселиться в гостиницу или застраховать жизнь или авто.

Также Минцифра разрабатывает новый сценарий интеграции, что позволит партнерам авторизовать пользователей "Дія" с получением ФИО, номера телефона и почты.

"То есть вы авторизируетесь на ресурсе партнера и понимаете, что так передаете определенный набор информации для автоматического заполнения данных профиля вместо того, чтобы вводить их вручную", – говорит Федоров.

Напомним, Федоров прокомментировал возможность онлайн-голосования и мобилизации в "Дія".

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